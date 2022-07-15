Сайт Tennis.com показал любопытные данные о заработке казахстанки Елены Рыбакиной после победы на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ее заработок на Уимблдоне составил 73 процента от того, что она заработала за всю свою карьеру до этого. Рыбакина вышла на "Уимблдон" с 3 миллионами 533 тысячами 236 долларами призовых в карьере и получила 2 миллиона 580 тысяч 275 долларов за то, что подняла "Блюдо Винус Роузуотер", - пишет сайт.

Напомним, что Рыбакина в прошлую субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. С 2018 года она представляет Казахстан.

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