Журналистка Мария Командная высказалась о победе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Командная прокомментировала спор о причастности Федерации тенниса России к успеху спортменки.

"Уже все мои бывшие коллеги написали, что Лена - дочка Андрея Рыбакина, который на НТВ+ долгое время работал продюсером. Денег на то, чтобы растить из Лены профессиональную теннисистку, отчаянно не хватало. Конечно, были какие-то спонсоры, но очень нужна была материальная поддержка Федерации тенниса.

Насколько я знаю, просили не много, но даже столько федерация дать не смогла. А вот Казахстан смог. И теперь Лена выиграла "Уимблдон". То, что на такую талантливую спортсменку в свое время не нашли денег, очень печально. И поэтому наша федерация, увы, отношения к этой победе не имеет😔", - написала Командная в сторис своего Instagram.

Напомним, что Рыбакина в субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Рыбакина сменила спортивное гражданство в 2018 году.