Японская теннисистка Наоми Осака не выступит на "Уимблдоне" в 2022 году, сообщает Tennis Tonic.

Отмечается, что она не захотела играть на травяном мейджоре, так как в 2022 году на нем не будут разыгрываться рейтинговые очки.

Осака - победительница четырех турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде.

На предстоящем "Уимблдоне" также не выступит канадка Эжени Бушар.