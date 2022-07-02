Первая ракетка мира сенсационно прервала рекордную серию без поражений

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши неожиданно проиграла в третьем круге "Уимблдона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она уступила француженке Ализе Корне (37-й номер рейтинга WTA) со счетом 4:6, 2:6. Матч длился один час и 33 минуты.

Таким образом, рекордная беспроигрышная серия польской теннисистки из 37 игр, длившаяся с 16 февраля 2022 года, прервалась.

Первая ракетка мира установила рекорд XXI века

Добавим, что Корне является обидчицей казахстанки Юлии Путинцевой. Соперницы встретились в первом круге соревнований. Тогда француженка победила в двух сетах - 6:3, 7:6.

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