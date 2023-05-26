Первая ракетка мира рассказала о брошенном Рыбакиной вызове

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши извлекает положительные моменты из трудностей, с которыми ей пришлось столкнуться в этом сезоне, и она готова принять вызов, брошенный белоруской Ариной Соболенко и казахстанкой Еленой Рыбакиной - двумя игроками, которые победили ее на любимом грунте по пути к "Ролан Гаррос" весной этого года.

"Совершенно другая ситуация, чем в прошлом году. Нам также приходится иногда придумывать разные решения, что довольно интересно, потому что в моей карьере такого еще не было. Я думаю, что именно это приходилось делать "Большой тройке", когда они провели друг против друга около 30 матчей, а то и больше", - сказала Ига.

На вызов, брошенный ей соперницами, Швентек отвечает так:

"Давай! Я рада научиться чему-то новому. А еще, конечно, мы все очень стараемся играть все лучше и лучше. Это, конечно, дополнительная мотивация".

Швентек и Рыбакина встречались в рамках 1/4 финала на турнире в Риме. Польская теннисистка снялась с игры по ходу третьего сета из-за травмы ноги.

Напомним, что лучшим достижением Рыбакиной на кортах "Ролан Гаррос" является выход в четвертьфинал в 2021 году. Это будет ее пятое участие на парижском турнире. Соревнования пройдут с 28 мая по 11 июня.