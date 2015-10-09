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Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на турнире за 720 миллионов

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Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на турнире за 720 миллионов ©КТФ

Казахстанка Анна Данилина в паре с россиянкой Дианой Шнайдер победила в матче первого круга парного разряда турнира WTA 500 Queen's Club со счетом 2:0 (6:4, 7:5), передают Vesti.kz.

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Казахстанка Анна Данилина в паре с россиянкой Дианой Шнайдер победила в матче первого круга парного разряда турнира WTA 500 Queen's Club со счетом 2:0 (6:4, 7:5), передают Vesti.kz.

Соперницами теннисисток стали Хулиана Олмос (Мексика) и Александра Панова (Россия). Встреча продолжалась один час и 23 минуты.

В 1/4 финала Данилина и Шнайдер сыграют с дуэтом австралийки Сторм Сандерс и американки Дезайр Кравчик.

Напомним, Данилина вместе с представительницей Сербии Александрой Крунич вышла в финал Ролан Гаррос-2025 в парном разряде, где уступила итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (1:2).

Отметим, общий призовой фонд турнира WTA в Queen's Club составляет 1,415 миллиона долларов (720,8 миллиона тенге).

Добавим также, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде.

Турнир WTA. Лондон (Великобритания) - 2025   •   Англия, Лондон   •   1/8 финала, женщины
12 июня 14:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Уотсон
Ничья
Рыбакина
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