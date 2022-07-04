Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) за недопуск российских и белорусских теннисисток к турнирам в британских Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на британские СМИ.

В апреле из-за ситуации в Украине LTA запретила теннисистам из России и Беларуси участвовать в турнирах под своей эгидой, а AELTC - в Уимблдоне. LTA получила штраф в размере 620 тысяч фунтов стерлингов (более 750 тысяч долларов), AELTC оштрафован на 207 тысяч фунтов стерлингов (более 250 тысяч долларов).

Сообщается, что обе организации при поддержке британского правительства намерены подать апелляцию на данное решение.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки.

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