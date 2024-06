Определилась вторая финалистка Ролан Гаррос

15-я ракетка мира из Италии Жасмин Паолини пробилась в финал Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

В полуфинале Паолини обыграла россиянку Мирру Андрееву (№38) - 6:3, 6:1. На победу итальянка затратила 1 час и 15 минут. При этом она отыграла без двойных ошибок и сделала 1 эйс. Андреева также отметилась 1 подачей навылет при 1 двойной ошибке.

В финале Паолини сыграет против польки Иги Швентек (№1), которая в другом полуфинале оказалась сильнее американки Кори Гауфф (№3). Решающий матч состоится 8 июня.

Напомним, что представительница Италии в четвертьфинале остановила казахстанку Елену Рыбакину (№4).

Швентек - победительница Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года.

