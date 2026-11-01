Определилась победительница турнира за 545 миллионов с участием Рыбакиной

Российская теннисистка Диана Шнайдер (№13) обыграла канадку Лейлу Фернандес (№23) в финале турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), передают Vesti.kz.

Шнайдер одержала победу в трёх сетах - 6:4, 5:7, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 21 минуту. За это время Шнайдер сделала два эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. Фернандес, напротив, не отметилась подачами навылет, но совершила пять двойных ошибок.

Напомним, что в "пятисотнике" также участвовала первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина. В четвертьфинале она должна была сыграть с Фернандес, однако была вынуждена сняться с матча по состоянию здоровья.

Общий призовой фонд турнира в Токио составил 1,2 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 545,2 миллиона тенге.