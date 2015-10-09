Определилась победительница казахстанского дерби на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в 1/16 финала парного разряда Уимблдона-2026, передают Vesti.kz.

В паре с сербкой Александрой Крунич она обыграла дуэт Юлия Путинцева (Казахстан) / Лейла Фернандес (Канада) со счётом 6:2, 1:6, 6:3.

Встреча 1/32 финала длилась 2 часа и 1 минуту. Данилина с Крунич сделали четыре эйса и допустили одну двойную ошибку, тогда как их соперницы выполнили четыре подачи навылет и совершили пять двойных ошибок.

В следующем круге Данилина и Крунич сыграют с победительницами матча Сорана Кырстя (Румыния) / Анна Калинская (Россия) - Ангелина Калинина / Даяна Ястремская (обе - Украина).

Отметим, что сегодня, 2 июля, лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина (№2) проведёт второй матч на Уимблдоне-2026. Противостоять ей будет американка Кэти Макнелли (№50), начало - ориентировочно в 21:00 по времени Астаны.

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