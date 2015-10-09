ИИ предсказал победу Рыбакиной и точный счёт матча на Уимблдоне-2026

Сегодня, 2 июля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№2) проведёт второй матч на Уимблдоне-2026, сообщают Vesti.kz.

Соперницей казахстанки во втором круге будет американка Кэти Макнелли (№50). Встреча начнётся ориентировочно в 21:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на Уимблдоне-2026

Искусственный интеллект представил свой прогноз на матч.

Елена Рыбакина победит Кэти Макнелли в двух сетах - 2:0 (вероятный счёт по геймам 6:3, 6:2).

Почему победит Елена Рыбакина?

Превосходство в классе: Рыбакина занимает вторую строчку в рейтинге WTA, тогда как Макнелли находится на 50-м месте.

Профильное покрытие: травяные корты Уимблдона идеально подходят для мощной подачи и агрессивных ударов Елены, которая уже выигрывала этот турнир "Большого шлема".

Текущая форма: Рыбакина стабильно проходит первые раунды на крупных турнирах, минимизируя затяжные матчи против соперниц из топ-50.

Макнелли может навязать борьбу в начале первого сета за счёт хорошей игры у сетки, но у неё нет стабильного оружия против мощных атак казахстанской теннисистки.

Напомним, что в первом круге Рыбакина обыграла француженку Луи Буассон (№154), а Макнелли победила румынку Елену-Габриэлу Русе (№71).

Уимблдонский турнир стартовал 29 июня и продлится до 12 июля. Призовой фонд составляет почти 30,33 миллиона долларов.

Действующей чемпионкой является польская теннисистка Ига Швёнтек (№3).

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