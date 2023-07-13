Определилась первая финалистка Уимблдона-2023 после вылета Рыбакиной

Маркета Вондроушова стала первой финалисткой Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 13 июля, в матче 1/2-й представительница Чехии, занимающая 42 место в рейтинге WTA, одержала победу над 76 ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, которая только в апреле возобновила карьеру после декретного отпуска.

Вондроушова одержала уверенную победу в двух сетах с одинаковым счетом 6:3. Она совершила шесть двойных ошибок против одной у соперницы и реализовала шесть из 11 брейк-поинтов.

Соперница чешской теннисистки по финалу определится позже в противостоянии Арины Соболенко (Беларусь) и Онс Жабер (Тунис).

Напомним, что в прошлом году чемпионкой Уимблдона стала казахстанка Елена Рыбакина. На нынешнем турнире она проиграла Жабер в четвертьфинале и может потерять третье место в мировом рейтинге.

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