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Елена Рыбакина проиграла в 1/4 финала Уимблдона

Елена Рыбакина проиграла в 1/4 финала Уимблдона
©Wimbledon.com

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в 1/4 финала женского одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче за выход в полуфинал Рыбакина встречалась с Онс Жабер из Туниса. Встреча завершилась победой соперницы казахстанки со счетом 6:7, 6:4, 6:1. Матч длился один час и 54 минуты.

В 1/2 финала Жабер встретится с Ариной Соболенко из Беларуси.

Напомним, что в финале Уимблдона-2022 Рыбакина обыграла Жабер по итогам трех сетов - 3:6, 6:2, 6:2.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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