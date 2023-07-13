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Новости спорта Теннис WTA

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Жабер взяла мощный реванш у Рыбакиной. Теперь она может еще раз огорчить казахстанку

Жабер взяла мощный реванш у Рыбакиной. Теперь она может еще раз огорчить казахстанку
©Уимблдон

Лучшей теннисистке Казахстана Елене Рыбакиной (№3) не удалось защитить прошлогодний титул на Уимблдоне. В четвертьфинальной стадии 24-летняя теннисистка проиграла Онс Жабер (№6) из Туниса, у которой в прошлом году выиграла в финале. Но уступить ей - это еще не все, ведь от нее же исходит и другая угроза. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

В этом году уимблдонский турнир, как и годом ранее, стал особенным. В прошлом году к участию не допустили всех спортсменов из России и Беларуси, а в ответ на это WTA и ATP решили лишить организаторов возможности разыгрывать очки. Поэтому за победу на Уимблдоне-2022 Рыбакина не заработала ни одного очка в рейтинг.

Зато сейчас, спустя год, россияне и белорусы, как и рейтинговые очки, вернулись на Уимблдон. Но ввиду того, что в прошлом году никто никаких очков не заработал, в этом розыгрыше никому не приходится ничего защищать и подтверждать. Потерять очки на Уимблдоне-2023 невозможно, а набрать - вполне. Год назад ситуация была полностью противоположной.

До турнира Елена занимала третью строчку в мировой табели о рангах, и прямо сейчас она продолжает находиться на том же месте. Выше подняться нельзя никак, а вот потерять одну позицию можно, и здесь вновь многое зависит от все той же Жабер.

28-летняя Онс сегодня, 13 июля, сыграет в полуфинале против Арины Соболенко (№2) из Беларуси. Счет личных встреч между ними - 3:1 в пользу Арины. Более того, они уже играли на Уимблдоне два года назад, и тогда белоруска спокойно прошла в полуфинал - 6:4, 6:3.

У Арины важная цель - впервые в карьере стать первой ракеткой мира. Она обеспечит себе данное достижение в случае победы над Жабер сегодня. И даже если Соболенко, пройдя в финал, проиграет в решающем матче, - она станет номером один. Действующая первая ракетка мира полька Ига Швентек (№1) также оступилась на стадии 1/4 финала.

Но и у Жабер есть свои цели. У нее, в отличие от Арины, еще нет побед на турнирах "Большого шлема". Пока она в Live-рейтинге шестая, как и была до старта турнира. Одна победа над Соболенко теннисистку из Туниса никак в таблице не продвинет, но завоевание трофея позволит ей обогнать сразу и Каролин Гарсию (№5), и Джессику Пегулу (№4), и Рыбакину.

Получается, что в случае победы Жабер на турнире, Рыбакина рискует потерять место в топ-3 мирового рейтинга. Третья строчка по-прежнему является лучшим достижением в карьере казахстанки. А вот Онс, которая может стать третьей по итогам соревнований, в прошлом году уже была второй. Поэтому для нее это может стать лишь началом возвращения.

Отметим, что сегодня будет сыгран и другой полуфинальный матч в женском одиночном разряде. В нем схлестнутся украинка Элина Свитолина (№76) и чешка Маркета Вондроушова (№42). Если Уимблдон выиграет Свитолина, то она поднимется на 12-ю строчку в рейтинге (экс-№3), а в случае успеха Вондроушовой она замкнет топ-10 (максимально высоко была на 14-м месте).

Фото: Уимблдон©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Уимблдон ATP

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