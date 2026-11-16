Определилась чемпионка Итогового турнира WTA после снятия Рыбакиной

Третья ракетка мира из России Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA-2026 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

В финале она встретилась с украинкой Элиной Свитолиной (№6) и победила со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время россиянка сделала два эйса и совершила пять двойных ошибок, тогда как украинка не отметилась подачами навылет, но допустила четыре двойные ошибки.

Для Андреевой это было дебютное выступление на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. Также она стала второй россиянкой, выигравшей это соревнование, после Марии Шараповой в 2004 году.

В турнире принимали участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона.

Ранее из-за проблем со здоровьем соревнование покинула казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№1), её заменила украинка Марта Костюк (№10).

Призовой фонд турнира составил 10 миллионов долларов.