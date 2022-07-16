Олимпийская чемпионка из России заступилась за Рыбакину после победы на "Уимблдоне"

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Сегодня 14:56

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной Думы России Ирина Роднина на примере казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной жестко отреагировала на предложение депутата Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене, сообщает "Матч ТВ".

"Считаю, это очередная глупость! Как министр он дальше комплекса ГТО не прошел. А тут про выступление за сборную. Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018-го была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан - это дружественная нам страна. И что теперь ее уличить в госизмене? Человеку больше нечем заняться. Это абсолютно безграмотное и популистское заявление!" - заявила Роднина.

Напомним, что Рыбакина в прошлую субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. С 2018 года она представляет Казахстан.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

Теннис WTA
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Сегодня 14:56
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