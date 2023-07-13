Обидчица Рыбакиной обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал Уимблдона

Теннисистка из Туниса Онс Жабер, занимающая шестое место в рейтинге WTA, стала второй финалисткой Уимблдона-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 13 июля, в полуфинале женского одиночного разряда она в трех сетах обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко - 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.
В финале Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая обыграла украинку Элину Свитолину. Матч состоится в субботу, 15 июля.
Напомним, что в четвертьфинале Жабер выбила из борьбы действующую чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, взяв реванш за прошлогоднее поражение в финале.
Розыгрыш турнира "Большого шлема" проходит в Лондоне на травяном покрытии.
Финалисты мужского одиночного разряда определятся в пятницу, 14 июля, в парах Янник Синнер (Италия) - Новак Джокович (Сербия) и Карлос Алькарас (Испания) - Даниил Медведев (Россия).
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