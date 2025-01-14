Названо главное оружие Рыбакиной: разгромила первую ракетку мира на Australian Open

Популярный аккаунт The Tennis Letter отреагировал на победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на старте Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне, передают Vesti.kz.

В первом круге Australian Open-2025 седьмая ракетка мира Рыбакина разгромила хозяйку корта Эмерсон Джонс (293-е место в рейтинге WTA) со счетом 6:1, 6:1. Отметим, что 16-летняя австралийка является первой ракеткой мира среди юниоров.

"Рыбакина побеждает Джонс со счетом 6:1, 6:1 на Australian Open. Именно такое начало вы хотели бы увидеть от Елены. За одно очко она сделала четыре эйса подряд. Обманчивость, мощь и точность. С таким оружием она всегда будет фавориткой, чтобы выиграть больше "Шлемов". 4-1 в 2025 году. Охота за титулом продолжается", - пишет источник.

Соперницей Рыбакиной во втором раунде Australian Open-2025 станет 17-летняя американка Ива Йович (191-е место в рейтинге WTA).

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.