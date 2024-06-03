Названа важная особенность Рыбакиной перед матчем за четвертьфинал Ролан Гаррос

Сегодня, 3 июня, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) встретится с украинкой Элиной Свитолиной (№19) на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.
Встреча 1/8 финала начнется в 14:00 по времени Астаны.
Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/4 финала Ролан Гаррос
"Последний раз я играла с Рыбакиной на Олимпиаде, и это был такой драматичный матч (смеется). Я знаю, что ее игра не изменилась, она просто стала более последовательной. Я знаю, как она играет, поэтому сейчас для меня главное - хорошо отдохнуть и отработать с тренером тактические моменты на корте, чтобы сыграть против нее так, как надо. Когда ты играешь против соперницы, которая отлично подает и идет в атаку, нужно подготовить правильную стратегию", - приводит слова украинки btu.org.ua.
Напомним, Рыбакина на пути к четвертому раунду выиграла у бельгийки Грет Миннен (№85), нидерландки Аранчи Рус (№50) и еще одной представительницы Бельгии Элизы Мертенс (№27).
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