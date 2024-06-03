Названа важная особенность Рыбакиной перед матчем за четвертьфинал Ролан Гаррос

Сегодня, 3 июня, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) встретится с украинкой Элиной Свитолиной (№19) на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

Встреча 1/8 финала начнется в 14:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/4 финала Ролан Гаррос

"Последний раз я играла с Рыбакиной на Олимпиаде, и это был такой драматичный матч (смеется). Я знаю, что ее игра не изменилась, она просто стала более последовательной. Я знаю, как она играет, поэтому сейчас для меня главное - хорошо отдохнуть и отработать с тренером тактические моменты на корте, чтобы сыграть против нее так, как надо. Когда ты играешь против соперницы, которая отлично подает и идет в атаку, нужно подготовить правильную стратегию", - приводит слова украинки btu.org.ua.