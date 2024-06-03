Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/4 финала Ролан Гаррос

Сегодня, 3 июня, четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сыграет на Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

На стадии 1/8 финала ей будет противостоять украинка Элина Свитолина (№19). Матч начнется в 14:00 по времени Астаны. Ссылки на прямую трансляцию будут доступны ближе к событию здесь. Также игру покажет Eurosport.

Напомним, что Рыбакина на пути к четвертому раунду выиграла у бельгийки Грет Миннен (№85), нидерландки Аранчи Рус (№50) и еще одной представительницы Бельгии Элизы Мертенс (№27).

В прошлом году победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде стала Ига Швентек (№1) из Польши.