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Названа причина сенсационного поражения Рыбакиной перед стартом Australian Open

Названа причина сенсационного поражения Рыбакиной перед стартом Australian Open
©instagram.com/lenarybakina

Обозреватель портала tennis.life Стефан Майлс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz сенсационное поражение казахстанки Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира серии WTA 500 Adelaide International в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина уступила 21-й ракетке мира из России Екатерине Александровой со счетом 3:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час и 31 минуту. В ходе встречи Рыбакина сделала 9 эйсов и совершила 2 двойные ошибки, Александрова выполнила 6 подач навылет при 4 двойных ошибках.

Для казахстанки это первое поражение в 2024 году, а россиянка в полуфинале сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.

"Подряд три турнира высокого уровня - это серьезное испытание для любого теннисиста. Рыбакина ярко стартовала в начале года, но поражение было ожидаемым. Перед важнейшим турниром уровня открытого чемпионата Австралии - необходима пауза на восстановление. Я думаю, что соперница Рыбакиной показала лучшую игру, но если бы Елена включила высокие скорости, то добилась бы успеха. Решение стратегическое и правильное. Нужно расставлять приоритеты. Думаю, что она будет одной из фавориток Australian Open", - отметил Майлс.

Далее Рыбакина выступит на первом турнире "Большого шлема" в новом сезоне - Australian Open-2024, он пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). Подробности - здесь.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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