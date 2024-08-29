Назван победитель матча с участием Рыбакиной на US Open

В ночь с 29 на 30 августа четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сыграет с француженкой Джессикой Понше (№143) во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, передают Vesti.kz.

Появился прогноз на предстоящее противостояние, которое начнется в 01:30 по времени Астаны.

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"Елена Рыбакина

Текущая форма

Из-за болезни Рыбакина долгое время после Уимблдона нигде не выступала. Возвращение получилось неудачным – в Цинциннати на старте проиграла Фернандес. Было принято решение расстаться с тренером. В итоге, в Нью-Йорке Елена провела неоднозначный поединок первого круга против Айявы (6-1, 7-6). Можно было видеть необъяснимый спад во второй партии, когда допустила пять двойных ошибок, отдала свою подачу, плюс ко всему, еще и ушла с трех сетболов.

Профессиональные качества

Рыбакина обладает приличной физической силой, способна мощно пробивать навылет, чем регулярно пользуется. В арсенале теннисистки солидная подача, в стартовом поединке успела "наколотить" 11 эйсов.

Актуальные показатели в туре

Из-за проблем со здоровьем Рыбакина пропускала отдельные турниры, но тем не менее видим у нее 41 победу в 50 матчах. На харде показатели не менее солидные 23 победы в 28 поединках. В мировом рейтинге сейчас Елена на четвертой строчке.

Джессика Понше

Текущая форма

До этого года Понше ни разу не преодолевала квалификацию в Нью-Йорке. Сейчас же не только удалось пройти три отборочных раунда, но и обыграть Чжен Сайсай в первом круге основной сетки (6-4, 6-1). Переоценивать эту победу не стоит, учитывая, что соперница далека от оптимальной формы. Тем не менее нельзя пройти мимо того факта, что все победы на турнире с учетом квалификации француженка оформила с точным счетом 2-0 по сетам.

Профессиональные качества

Понше обладает неплохой подачей по меркам женского тенниса, что приносит ей приличное количество легких очков. Однако в целом стабильных навыков в ее техническом арсенале нет, чтобы претендовать на место в даже в топ-100.

Актуальные показатели в туре

В мировом рейтинге 27-летняя Понше занимает 143-е место и за всю свою продолжительную карьеру так и не смогла дебютировать в топ-100. На открытом харде у Джессики с начала года 11 побед и восемь поражений.

Понше воспользовалась не самой сложной турнирной сеткой и пробилась во второй круг US Open, что уже является для нее огромным успехом. Однако в целом перед нами довольно посредственная теннисистка, у которой в арсенале нет ничего, чтобы что-то противопоставить Рыбакиной. Елена явно сейчас нуждается в уверенной победе, чего мы от нее и ждем, соперница для этого подходящая.

Наш прогноз – победа Рыбакиной", - пишет Vseprosport.

Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на US Open