Лучшая теннисистка Казахстана узнала соперницу по первому матчу на турнире в Таллине

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 18:10
©РИА Новости/Алексей Филиппов

Прошла жеребьевка турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), который пройдет с 26 сентября по 2 октября. Возглавила посев соревнований третья ракетка мира, местная теннисистка Анетт Контавейт, сообщает "Чемпионат".

В матче первого круга она сразится с представительницей Китая Сиюй Ван. Второй номер посева у олимпийской чемпионки 2020 года швейцарки Белинды Бенчич. На старте соревнований она сыграет с эстонкой Еленой Малыгиной.

А вот первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.

Другие интересные противостояния первого круга турнира в Таллине:

Барбора Крейчикова (Чехия, 7) - Айла Томлянович (Австралия)
Елена Остапенко (Латвия, 5) - Кайя Канепи (Эстония)
Марта Костюк (Украина) - Бернарда Пера (США).

Также в турнире примут участие американки Мэдисон Кис и Шелби Роджерс, чешка Каролина Мухова и другие.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Эстония

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:23
WTA
Новак Джокович ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера , 18:10
WTA
Лучшая теннисистка Казахстана узнала соперницу по первому матчу на турнире в Таллине
Вчера , 12:29
WTA
Обидчица Рыбакиной вышла в финал турнира в Токио
21 сентября, 22:32
WTA
Первая ракетка Казахстана выиграла матч на турнире в Словении после отказа соперницы
21 сентября, 14:36
WTA
Рыбакина проиграла на старте турнира в Японии
20 сентября, 22:22
WTA
Елена Рыбакина получила соперницу из России на турнире в Японии
19 сентября, 10:00
WTA
Приблизилась к топ-20. Рыбакина узнала место в рейтинге WTA
19 сентября, 07:53
WTA
Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от победы на турнире в Словении
18 сентября, 00:19
WTA
Елена Рыбакина вышла в первый финал после триумфа на "Уимблдоне"
17 сентября, 21:35
WTA
Теннисистка из Казахстана выиграла турнир в Чехии
© 2008 - 2022 ТОО «EML»