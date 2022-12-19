Лучшая теннисистка Казахстана сыграет на турнире в ОАЭ

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Сегодня 13:55
©instagram.com/lenarybakina

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина примет участие в выставочном турнире World Tennis League (WTL), который состоится в Дубае (ОАЭ) с 19 по 24 декабря, сообщает пресс-служба ФТК.

В турнире примут участие 18 теннисистов, разделенные на четыре команды - "Орлы", "Соколы", "Ястребы" и "Воздушные змеи"". 23-летняя чемпионка "Уимблдона" из Казахстана будет играть за "Ястребов", а ее партнерами по команде будут немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим и эстонка Анетт Контавейт.

За "Орлов" сыграют австралиец Ник Кирьос, француженка Каролин Гарсия, индус Рохан Бопанна, канадка Бьянка Андрееску и итальянец Андреас Сеппи. За "Соколов" - серб Новак Джокович, белоруска Арина Соболенко, болгарин Григор Димитров и испанка Паула Бадоса. За "Воздушных змеев" - канадец Феликс Оже-Альяссим, полька Ига Швентек, датчанин Хольгер Руне, индуска Сания Мирза и канадка Эжени Бушар.

Все группы сыграют друг с другом, а по итогам встреч две лучшие встретятся вновь, но уже в финале. Каждое противостояние между командами будет состоять из трех матчей - один мужской, один женский и финальный в парном смешанном разряде (миксте).

Так, Рыбакина 20 декабря сыграет с пятой ракеткой мира белоруской Соболенко. 22 декабря Елена вместе со Зверевым сыграет против канадцев Оже-Альяссима и Бушар. 23 декабря казахстанка проведет второй одиночный матч - против четвертой ракетки мира француженки Гарсии.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан ОАЭ

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