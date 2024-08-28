Конкурентка Рыбакиной на US Open жестко прошлась по WTA

Первая ракетка мира из Польши Ига Швeнтек жeстко раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) из-за загруженного календаря, передают Vesti.kz.

"Это то, что ответственные люди могут легко решить. Но они уже приняли решения и пообещали много всего турнирам и WTA. Думаю, что игроки понимают всe происходящее безумие, график действительно тяжeлый. Я говорила об этом в Цинциннати. На что люди отвечали, что мне не стоит играть так много турниров, но реальность такова, что у нас их так много. Это обязательные турниры, на которых нам нужно быть. Нет времени совершенствоваться и думать о чeм-то.

У нас даже нет времени до конца года. Первый турнир стартует 29 декабря, так что сезон явно слишком длинный. Я думаю, что это должно измениться. Так будет лучше и для болельщиков, которые не будут видеть травмы любимых игроков. Ещe в прошлом году я заметила, что у нас нет влияния на то, что происходит. Они даже изменили правила, а мы ничего не знали. Они изменили правила обязательных турниров, а потом показали это нам. Из-за этих вещей наш спорт движется в неправильном направлении", - цитирует Швeнтек "Чемпионат".

На US Open-2024 Швeнтек в первом круге обыграла 104-ю ракетку мира россиянку Камиллу Рахимову - 6:4, 7:6 (7:8). Следующей ее соперницей станет японка Эна Сибахара (№217). Матч состоится 29 августа.

Отметим, что Швeнтек в полуфинале может встретиться с Еленой Рыбакиной (№4). Казахстанская теннисистка также успешно стартовала на заключительном турнире "Большого шлема" в этом году, разобравшись с австралийкой Дестани Айавой (№194). Следующую игру она проведет с француженкой Джессикой Понше (№143) 29-го числа.