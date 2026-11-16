Казахстанки узнали места в рейтинге WTA на фоне лидерства Рыбакиной и падения Соболенко

Стали известны места казахстанских теннисисток в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

• Елена Рыбакина сохранила статус первой ракетки мира. При этом она не смогла выступить на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США), снявшись перед самым его стартом по состоянию здоровья.

• Юлия Путинцева улучшила своё положение на одну строчку и поднялась на 65-е место.

• Жибек Куламбаева поднялась на 378-е место, тогда как ранее находилась на три ступеньки ниже.

• Соня Жиенбаева утратила пять позиций и опустилась на 402-е место.

На второе место в мировом рейтинге поднялась россиянка Мирра Андреева после триумфа на дебютном Итоговом турнире WTA-2026, вытеснив на третью позицию белоруску Арину Соболенко.

Парный разряд

• Лучшая казахстанская теннисистка в этом разряде Анна Данилина осталась на седьмом месте.

В топ-3 по прежнему входят чешка Катерина Синякова, американка Тейлор Таунсенд, канадка Габриэла Дабровски и бразильянка Луиза Стефани. Последние двое делят третью строчку.