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Казахстанка взяла титул и установила рекорд в мировом рейтинге

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Казахстанка взяла титул и установила рекорд в мировом рейтинге ©ktf.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Анна Данилина, ведущая казахстанская теннисистка в парном разряде, улучшила свою позицию в мировом рейтинге, поднявшись с девятого на восьмое место. Это - ее лучший результат в карьере. До этого Данилина ни разу не поднималась выше девятой строчки.

На прошлой неделе казахстанка вместе с чешкой Марией Боузковой выиграла титул на турнире категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания).

Победа в Истбурне стала для Данилиной 13-й в карьере на турнирах WTA в парном разряде. В ее активе:

  • 1 титул на турнире категории WTA 1000,
  • 2 - на WTA 500,
  • 7 - на WTA 250,
  • 3 - на WTA 125.

    • Кроме того, в 2023 году она стала чемпионкой US Open в миксте в паре с финном Харри Хелиеваарой.

    О рейтинговых позициях других казахстанских теннисисток можно узнать в отдельной новости.

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