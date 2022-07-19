Казахстан? Первая ракетка России высказалась о смене гражданства

Первая ракетка России Дарья Касаткина не исключила возможности смены гражданства ради участия в международных соревнованиях, сообщает "Чемпионат".

Спортсменка заявила, что это может произойти, если российским теннисистам начнут массово запрещать участвовать в соревнованиях. В настоящее время россияне отстранены от Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса. Также спортсменам не разрешили выступить на "Уимблдоне".

"У нас забрали Кубок Билли Джин Кинг. Когда его вернут? Да никогда не вернут. С Олимпиадой ничего непонятно, а она через два года. В общем, мы отшельники. Я не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим", - сказала Касаткина.

Отметим, что Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA. Это лучший показатель среди россиянок, которые сейчас представлены в мировой табели о рангах без своего флага.

Отметим, что ряд бывших российских теннисистов выступает за Казахстан. Среди них Елена Рыбакина, выигравшая недавно "Уимблдон".

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