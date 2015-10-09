Камбэк определил чемпионку Ролан Гаррос-2025

Американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, стала победительницей Открытого чемпионата Франции-2025 в женском одиночном разряде, сообщают Vesti.kz.
Гауфф в напряженном финальном поединке обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Проиграв первый сет на тай-брейке - 6:7 (5:7), американка собралась и взяла две следующие партии - 6:2, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 40 минут. Гауфф отметилась тремя эйсами, допустив восемь двойных ошибок. У Соболенко - два эйса и шесть двойных ошибок.
COCO GAUFF ROLAND-GARROS CHAMPION 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/duOMXfxaAP— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2025
На Ролан Гаррос также выступала казахстанка Елена Рыбакина (№11). Она дошла до 1/8 финала, где уступила пятой ракетке мира - польке Иге Швентек.
A New queen in Paris. 👑 @CocoGauff #RolandGarros pic.twitter.com/PRA0TMErjh— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2025
Португалия
Испания
Реклама