Камбэк определил чемпионку Ролан Гаррос-2025

Американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, стала победительницей Открытого чемпионата Франции-2025 в женском одиночном разряде, сообщают Vesti.kz.

Гауфф в напряженном финальном поединке обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Проиграв первый сет на тай-брейке - 6:7 (5:7), американка собралась и взяла две следующие партии - 6:2, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. Гауфф отметилась тремя эйсами, допустив восемь двойных ошибок. У Соболенко - два эйса и шесть двойных ошибок.

На Ролан Гаррос также выступала казахстанка Елена Рыбакина (№11). Она дошла до 1/8 финала, где уступила пятой ракетке мира - польке Иге Швентек.