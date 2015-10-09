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Камбэк определил чемпионку Ролан Гаррос-2025

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Камбэк определил чемпионку Ролан Гаррос-2025 ©x.com/rolandgarros

Американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, стала победительницей Открытого чемпионата Франции-2025 в женском одиночном разряде, сообщают Vesti.kz.

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Американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая вторую строчку мирового рейтинга, стала победительницей Открытого чемпионата Франции-2025 в женском одиночном разряде, сообщают Vesti.kz.

Гауфф в напряженном финальном поединке обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Проиграв первый сет на тай-брейке - 6:7 (5:7), американка собралась и взяла две следующие партии - 6:2, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. Гауфф отметилась тремя эйсами, допустив восемь двойных ошибок. У Соболенко - два эйса и шесть двойных ошибок.

На Ролан Гаррос также выступала казахстанка Елена Рыбакина (№11). Она дошла до 1/8 финала, где уступила пятой ракетке мира - польке Иге Швентек.

Лига наций 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Финал, мужчины
9 июня 00:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Испания
Испания
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Португалия
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