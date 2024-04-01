Известна реакция Федерации тенниса России на неудачу Рыбакиной в финале Miami Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в интервью сетевому изданию LiveResult.ru прокомментировал неожиданное поражение казахстанки Елены Рыбакиной от американки Даниэль Коллинз в финале турнира категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Проклятие Майами: Рыбакина второй раз подряд проиграла крупный финал в США

"Даниэль в целом весь турнир в Майами сыграла на таком уровне, что играла бы на победу в финале с любой соперницей. Ее выступление здесь в целом подтверждение того, что в теннисе любой при определенном стечении обстоятельств может выигрывать любые турниры и у каждого свой собственный путь в теннисе", - сказал Селиваненко.

Рыбакина второй год подряд играла в финале Miami Open, в 2023-м казахстанка уступила Петре Квитовой из Чехии. О том, сколько она заработала на прошедшем "тысячнике", можно узнать здесь.

Ранее Елена выступила с обращением, подробности - здесь.