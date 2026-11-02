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Сегодня 07:15

Изменились позиции казахстанок в рейтинге WTA с Рыбакиной на вершине

Елена Рыбакина. Фото: Depositphotos/zhukovsky©

Представительницы Казахстана узнали свои места в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Елена Рыбакина сохранила за собой статус первой ракетки мира. Причём лидерство за ней останется до конца года.

Юлия Путинцева улучшила своё положение на три пункта, поднявшись на 64-е место.

Соня Жиенбаева также поднялась на три строчки и теперь занимает 391-е место.

Жибек Куламбаева, напротив, потеряла четыре позиции, опустившись на 473-е место.

Второе и третье места остались за белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Миррой Андреевой соответственно.

Парный разряд

• Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина осталась на седьмом месте.

Первые две строчки мирового рейтинга сохранили чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, а третье место с бразильянкой Луизой Стефани теперь делит канадка Габриэла Дабровски.