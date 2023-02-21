Икона тенниса встала на защиту Елены Рыбакиной после критики от Джона Макинроя

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 13:15
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Кристин Мари Эверт, легенда американского тенниса, высказалась по поводу выпадов Джона Макинроя относительно Елены Рыбакиной, передает 24.tennis.

В своих замечаниях Макинрой, бывший семикратный чемпион турниров "Большого шлема", отметил, что теннису необходимо больше игроков, которые могут привнести больше эмоций в игру, подобно Нику Киргиосу. Он выразил свое несогласие с "безэмоциональной реакцией" Рыбакиной на победу на "Уимблдоне" и заявил, что это не то, что он хотел бы видеть на корте.

"Я бы хотел видеть немного больше взрывного темперамента, видеть эмоции, есть горстка людей, которые видят это, но я только что видел, как кто-то выиграл "Уимблдон" на женской стороне (Рыбакина. - Прим. ред.), которая не показала никаких эмоций, так что я не знаю, хочет ли кто-то из нас видеть это", - сказал Макинрой.

Эверт, которая 18 раз выигрывала турниры "Большого шлема", не поддержала Макинроя, заявив, что Рыбакина или любой другой теннисист не должен изменять свою личность ради развлечения. Она отметила, что попытки заставить игрока быть кем-то, кем он не является, являются проблемой.

"Личность - это прекрасно, но изменять свой характер или темперамент ради развлечения? Всегда была проблема с этим", - сказала Эверт.

Напомним, Рыбакина стала чемпионкой "Уимблдона-2022", это ее первая победа на турнире "Большого шлема". А на Открытом чемпионате Австралии в этом году она дошла до финала.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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