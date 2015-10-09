Где и когда смотреть матч Рыбакиной против чемпионки Роллан Гарос на турнире за 613 миллионов

8 января состоятся матчи третьего круга турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), в рамках которого первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) сыграет против испанской теннисистки Паулы Бадосы (№25), передают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка успешно стартовала на турнире, сразу выйдя во второй круг, где встретилась с китаянкой Чжан Шуай (№79 в мире). Победа осталась за Рыбакиной в двух сетах — 6:3, 7:5.

Её будущая соперница, испанка Паула Бадоса, в прошлом матче вырвала победу в упорном трёхсетовом поединке против чешской теннисистки Мари Боузковой (№46) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Матч между Рыбакиной и Бадосой состоится утром 8 января, и начнётся в 7:30 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что Бадоса — экс-вторая ракетка мира, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде и юниорского Ролан Гаррос-2015. Встреча обещает быть напряжённой и интересной, учитывая опыт и класс обеих спортсменок.

Добавим, турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

