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Громкой сенсацией обернулся матч пятой ракетки мира

Громкой сенсацией обернулся матч пятой ракетки мира
©twitter.com/WTA

Сербская теннисистка Александра Крунич, занимающая 400-е место в мировом рейтинге, сотворила громкую сенсацию на турнире категории WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала она обыграла пятую ракетку мира из США Джессику Пегулу - 7:6(3), 6:7(3), 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа и 47 минут. В ходе игры американка сделала 5 эйсов и совершила 2 двойные ошибки, в то время как сербка не отметилась подачами навылет при трех двойных ошибках.

В четвертьфинале турнира, 14 июня, Крунич сыграет против Далмы Галфи (№138) из Венгрии.

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Метки:
WTA теннис

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