Громкой сенсацией обернулся матч за четвертьфинал Ролан Гаррос с участием Рыбакиной

На стадии 1/8-й финала "Ролан Гаррос" случилась настоящая сенсация — француженка Лоис Буассон (№361 WTA) обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу (№3 WTA) и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, передают Vesti.kz.

Буассон, выступающая на домашнем "мэйджоре", провела один из самых громких матчей в своей карьере, показав удивительную стойкость, самообладание и бойцовский характер.

Начав встречу с поражения в первом сете, француженка не дрогнула и сумела переломить ход игры, действуя с удивительным хладнокровием и агрессией. Несмотря на семь двойных ошибок по ходу матча, Буассон сумела нивелировать их за счет мощной и смелой игры на приеме. Показательно, что обе теннисистки реализовали одинаковое количество брейк-пойнтов — по пять из двенадцати, однако именно в ключевые моменты второго и третьего сетов инициатива оставалась за хозяйкой корта.

Пегула, в свою очередь, выглядела нервозно, особенно в концовке, допустив непривычно много невынужденных ошибок. На ее счету — ни одного эйса и всего одна двойная ошибка, но именно потеря концентрации в розыгрышах при равном счете стоила ей победы. Один из поворотных моментов произошел в решающем сете при счете 4:4, когда американка отдала подачу, а Буассон с третьей попытки уверенно подала на матч.

Француженка записала на свой счет три эйса, а вместе с победой получила и бурную поддержку родных трибун.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:4, а продолжался 2 часа 42 минуты.

Отметим, что на стадии 1/8-й финала Ролан Гаррос также сражалась и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11 WTA), уступившая представительнице Польши Иге Швентек (№5 WTA) со счетом 6:1, 3:6, 5:7.

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