"Это потеря для нас". В России высказались о переходе Рыбакиной под флаг Казахстана после победы над Уильямс

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о переходе ранее выступавшей за Россию Елены Рыбакиной в Казахстан.

21-летняя Рыбакина в 1/8 финала "Ролан Гаррос" победила самую титулованную теннисистку в истории Серену Уильямс (6:3, 7:5). После этого журналистка Софья Тартакова обвинила ФТР в том, что федерация не оказала Рыбакиной необходимую финансовую помощь, несмотря на просьбу ее отца.

"Во-первых, то, что Рыбакина выступает за сборную Казахстана, - это ее личное дело и право, - сказал Metaratings.ru Селиваненко. - Это не переход из клуба в клуб. Это не переход из "Динамо" в "Спартак". Лена в какой-то момент своей жизни приняла для себя решение выступать под флагом Казахстана.

Во-вторых, в какой-то степени на этапах своей карьеры она получала финансирование, в том числе и от федерации. Были ли финансовые условия главным фактором, из-за которого она решила выступать под флагом другой страны, или это было одним из факторов - вряд ли кто-то, кроме нее самой, сможет ответить на этот вопрос. Достаточно ли было финансирования или недостаточно? Вопрос тот же. Этот вопрос более глубокий, чем кажется на первый взгляд.

Для России, безусловно, это потеря. Рыбакину ждет большое будущее. Она может стать одной из ведущих теннисисток мира. В топе она точно будет. Но причины ее ухода, смены гражданства, смены страны, за которую она будет выступать - это предмет большого и комплексного разговора".

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Рыбакина встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой. При этом девушки вместе выступают в парном разряде турнира, где на данный момент дошли до третьего раунда.

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