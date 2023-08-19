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"Это какой-то пипец, ненавижу". Топовую теннисистку накрыла истерика после поражения от Рыбакиной

"Это какой-то пипец, ненавижу". Топовую теннисистку накрыла истерика после поражения от Рыбакиной
©instagram.com/kasatkina

Российскую теннисистку Дарью Касаткину, которая занимает 13 место в рейтинге WTA, накрыла истерика после поражения от четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz. Подробности она рассказала на своем совместном с фигуристкой Натальей Забияко YouTube-канале.

Касаткина проиграла Рыбакиной в  1/4 финала турнира WTA-1000 в Монреале со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (8:10). При этом спортсменки были вынуждены играть с полуночи до трех часов ночи. Напомним, турнир проходил на открытых кортах и постоянно возникали задержки из-за дождя. 

"Этот дождь задолбал уже просто. Этот турнир меня испытывает на прочность. 

Я спала три часа всего. Матч закончился в районе трех часов ночи. После матча была истерика. Мне нужно было только головой начать биться об стенку, вот этого только не хватало. Полное отчаяние. Мы вернулись в отель в районе 4 утра. И нужно было купить билеты, собрать сумки и в 11 дня уже ехать в аэропорт. Поспали три часа, проснулись в 9, позавтракали и поехали в аэропорт. Нет прямых рейсов из Монреаля в Цинциннати, только с пересадками. И вот мы снова в Вашингтоне. 

Я ненавижу теннис. Это пипец. Мы обе пи****шились друг с другом на этом корте поганом 3,5 часа. Мне кажется, мы могли бы доиграть до рассвета. Прикинь, если бы в какой-то момент начало солнце вставать? Это был бы пипец. 

И вот это все - чтобы что? Я с корта вышла и думаю: "Зачем это все было?" Завтра у меня будет болеть ж*па как минимум. Ради чего?

За то, что я ночью 3,5 часа я там ночью как заяц прыгала туда-сюда. Игра, конечно, красивая, всем понравилось. Но мне с этого вообще ни**ра", - сказала Касаткина.

Напомним, что Рыбакина в Монреале дошла до полуфинала. После поражения она также раскритиковала WTA за плохую организацию. 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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