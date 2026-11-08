Елене Рыбакиной стало плохо во время интервью

Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина не смогла завершить интервью телеканалу Canal+ перед Итоговым турниром WTA в Индиан-Уэллсе, передают Vesti.kz.
Во время беседы журналистка заметила состояние теннисистки и предложила остановить запись.Фрагмент диалога:
- Всё в порядке? Если хочешь остановиться, мы можем прекратить.
- Да, пожалуйста.
- Ты в порядке?
- Нет, плохо себя чувствую, - ответила Елена.
Позже стало известно, что врачи диагностировали у теннисистки вирусную инфекцию. Из-за болезни Рыбакина официально снялась с соревнования. Её заменит украинка Марта Костюк. Итоговый турнир WTA пройдёт с 8 по 15 ноября. Казахстанка является чемпионкой прошлогоднего турнира.