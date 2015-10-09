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Елене Рыбакиной сообщили место в чемпионской гонке WTA

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Елене Рыбакиной сообщили место в чемпионской гонке WTA ©WTA

Стало известно место первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA, сообщают Vesti.kz.

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Стало известно место первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA, сообщают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка по-прежнему занимает девятое место, имея 1320 очков. Лидирует в рейтинге первая ракетка мира Арина Соболенко (3580) из Беларуси.

Американка Мэдисон Киз набрала 3069 очков и идет на втором месте, а 17-летняя россиянка Мирра Андреева набрала 2565 баллов и занимает третью строчку.

Кроме того, вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева набрала 541 очко и располагается на 37 месте.

Добавим, что в рейтинге одиночного разряда WTA Рыбакина занимает десятое место. У Путинцевой 23 позиция в мировом рейтинге.

Напомним, на минувшей неделе Рыбакина и Путинцева приняли участие в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, которая состоялась в Брисбене (Австралия). В рамках турнира казахстанки обыграли в матчевых встречах команды Австралии (2:1) и Колумбии (3:0).

Турнир ATP. Мюнхен (Германия) - 2025   •   Германия, Мюнхен   •   1/16 финала, мужчины
15 апреля 13:00   •   не начат
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Рыбакина Елена Казахстан WTA Рыбакина Елена

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