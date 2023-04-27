Елена Рыбакина высказалась о своей травме

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своем состоянии перед стартом на "Мастерсе" в Мадриде, передают Vesti.kz.

Рыбакина призналась, что ей не терпится начать борьбу на турнире в Мадриде. Говоря о своем состоянии, теннисистка отметила, что чувствует себя лучше.

"Я начала практиковаться. Сейчас могу сказать, что я готова. Посмотрим, как будут обстоять дела на корте", - приводит Рыбакиной на пресс-конференции Talking Tennis.

Журналисты поинтересовались, помогла ли теплая погода в Мадриде справиться с проблемой со спиной.

"Я бы сказала, что в Штутгарте я была в других кондициях. Я путешествовала много на протяжении трех последних недель. В целом там было нелегко играть и быть готовой на 100 процентов. Я взяла себе несколько выходных, попыталась восстановиться. Сейчас я чувствую себя нормально, так что посмотрим, что будет дальше", - ответила первая ракетка Казахстана.

В Мадриде (Испания) проходят матчи крупных турниров-тысячников Mutua Madrid Open. Лучшие теннисисты и теннисистки мира будут биться не только за престижный трофей и очки, но и за солидные денежные надбавки. Общий призовой фонд турнира АТР составит 8,76 миллиона евро (4,38 миллиарда тенге), а WTA - 7,65 миллиона евро (3,81 миллиарда тенге).

Елена Рыбакина начнает путь со второго круга, в рамках которого сыграет россиянкой Анной Калинской.

В женском одиночном турнире Казахстан представляют две лучшие теннисистки страны - Елена Рыбакина (№7) и Юлия Путинцева (№51). У мужчин в квалификацию попал Тимофей Скатов (№144), а Александр Бублик (№55) начал путь в основной сетке.

Напомним, что Рыбакина 14-15 апреля находилась в Астане, где принесла сборной Казахстана досрочный выход в финальную часть чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг.

Через несколько дней лучшая теннисистка Казахстана прилетела в Германию, где приняла участие в турнире серии WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023. В матче за выход в четвертьфинал ее соперницей стала Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. Рыбакина неожиданно проиграла в первом сете со счетом 1:6. А во втором, уступая 1:3, отказалась от продолжения борьбы.

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