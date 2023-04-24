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Громкие матчи и охота за титулом. Что ждет Рыбакину и других казахстанцев на крупном турнире в Мадриде

Громкие матчи и охота за титулом. Что ждет Рыбакину и других казахстанцев на крупном турнире в Мадриде
©Mutua Madrid Open

Уже с завтрашнего дня в Мадриде (Испания) начнутся матчи крупных турниров-тысячников Mutua Madrid Open. Лучшие теннисисты и теннисистки мира будут биться не только за престижный трофей и очки, но и за солидные денежные надбавки. Общий призовой фонд турнира АТР составит 8,76 миллиона евро (4,38 миллиарда тенге), а WTA - 7,65 миллиона евро (3,81 миллиарда тенге).

Турнирные сетки мужского и женского турниров уже были обнародованы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о пути и перспективах четырех казахстанских спортсменов, которые выступят на грунтовых кортах столицы Испании.

В женском одиночном турнире Казахстан представят две лучшие теннисистки страны - Елена Рыбакина (№7) и Юлия Путинцева (№51). У мужчин в квалификацию попал Тимофей Скатов (№144), а Александр Бублик (№55) начнет путь в основной сетке.

Начнем, пожалуй, с мужчин, так как уже сегодня 22-летний Скатов будет играть свой матч первого круга отборочного цикла. В соперники уроженцу Петропавловска достался опытный итальянец 30-летний Марко Чеккинато (№85), который специализируется на грунте, а в 2018-м сенсационно дошел до полуфинала "Ролан Гаррос".

Это будет первая очная встреча между Тимофеем и Марко. Конечно, она обещает быть непростой для молодого казахстанца, но нельзя не отметить, что итальянец находится далеко не в лучшей форме. На грунте он провел 11 матчей за два с половиной месяца, однако выиграл лишь пять из них. В нескольких случаях он уступал соперникам, которые находятся ниже Скатова в мировом рейтинге. Поэтому шансы точно есть. 

Для того чтобы войти в основную сетку, Скатову нужно обыграть Чеккинато, а в финале квалификации разобраться с лучшим из пары Джулио Дзеппьери (Италия, №125) - Йозеф Ковалик (Словакия, №147). Путь непростой, но если казахстанец покажет свою лучшую игру, то способен впервые в карьере пробиться в основную сетку Mutua Madrid Open. Для него это будет лишь второе выступление на турнирах категории ATP Masters, а первое было в прошлом месяце в Майами (Флорида, США), где он проиграл в финале квалификации.

Матч между Скатовым и Чеккинато пройдет сегодня, 24 апреля, и начнется в 14:00 по времени Астаны. Желаем Тимофею победы в этом противостоянии!

25-летнего Бублика ждет очередной непростой турнир, ведь каждое грунтовое соревнование становится для него именно таковым. Александр очень не любит играть на грунте, и его результаты на этом медленном покрытии соответствующие. Но статус такого большого турнира должен прибавить мотивации казахстанцу.

В первом круге он скрестит ракетки с 26-летним колумбийцем Даниэлем Элахи Галаном (№100). Соперник не обладает громким именем или высокой строчкой в мировой классификации, да и вообще сыграет на Mutua Madrid Open впервые в карьере.

Для казахстанца же турнир в Мадриде - самый успешный среди крупных грунтовых соревнований. В 2021-м он добрался здесь до четвертьфинала, поэтому Бублик явно настроен на успех в противостоянии с Галаном.

Но дальше по турнирной сетке все очень и очень сложно. Во втором круге победитель встречи Бублик - Галан выйдет на датчанина Хольгера Руне (№7), который только вчера выиграл турнир в Мюнхене (Германия), а теперь автоматически начнет соревнования в Мадриде со второго круга ввиду высокого номера посева. Матч между Александром и Хольгером стал бы украшением игрового дня в Испании, но шансов на победу у казахстанца в разы меньше, чем у соперника. 

Похожая ситуация у Рыбакиной. Она, как и Руне, является седьмой ракеткой мира, и тоже пропустит игру первого круга, начав турнир в Мадриде со второго раунда. Поэтому у 23-летней теннисистки есть время на то, чтобы отдохнуть и, в то же время, прибиться к мадридским кортам на тренировках. 

В ходе первого круга Елена наверняка с большим интересом будет наблюдать за противостоянием между россиянкой Анной Калинской (№60) и чешкой Брендой Фрухвиртовой (№145), так как в нем определится ее первая оппонентка. С 24-летней Калинской Рыбакина играла дважды, и счет личных встреч равный - 1:1. В прошлом месяце она обыграла россиянку в Майами. А вот с восходящей звездой, 16-летней Фрухвиртовой, пути Елены еще ни разу не пересекались. 

В третьем круге по турнирной сетке Рыбакину может ждать противостояние с Петрой Мартич (№33), в четвертом - с Барборой Крейчиковой (№12), в 1/4 финала - с Игой Швентек (№1), в полуфинале - с Джессикой Пегулой (№3), в финале - с Онс Жабер (№4) или Ариной Соболенко (№2). 

Можно сказать, что Елене не повезло со жребием, ведь она попала в одну четверть с Швентек. Полька играет на запредельно высоком уровне на грунте, и ее вчерашняя победа в финале турнира в Штутгарте над Соболенко лишь доказывает эти слова. С учетом того, что грунт - не лучшее покрытие для Рыбакиной, в потенциальном противостоянии с Игой именно полька будет фавориткой. 

Как бы то ни было, желаем первой ракетке страны удачного выступления в Мадриде. Для нее это будет третий опыт на этом турнире - в прошлом году она уступила в третьем круге, а в 2021-м - во втором.

Что касается 28-летней Путинцевой, то она будет играть в первом круге турнира. Ее соперница - 22-летняя американка Клэр Лью (№55), которая сыграет в Мадриде в первый раз в карьере. В начале года Юлия и Клэр уже играли друг с другом на турнире в австралийском Хобарте. Тогда казахстанка одержала победу - 6:2, 6:4. 

Путинцева выступит на крупных мадридских соревнованиях в шестой раз в карьере. Но добиралась она, как и Рыбакина, максимум до третьего раунда. Сейчас у Юлии есть хорошие шансы показать отличную игру на своем любимом покрытии и во второй раз переиграть Лью.

Но во втором круге будет сложно, ведь там победительницу матча поджидает француженка Каролин Гарсия (№5). Однако если взглянуть на историю взаимоотношений Путинцевой и Гарсии, то теннисные фанаты сильно удивятся - казахстанка ведет в личном противостоянии со счетом 3:0. Правда, все игры были проведены до 2014 года, а на тот момент Каролин звездой мирового уровня еще не была.

Отметим, что турнир в Мадриде продлится до 7 мая. Главные матчи игровых дней будут показаны в эфире телеканала Setanta Sports 2

Действующими обладателями титулов в одиночных разрядах являются Жабер и Карлос Алькарас

Фото: Mutua Madrid Open, Millennium Estoril Open, Rolex Monte-Carlo Masters, Porsche Tennis Grand Prix, Billie Jean King Cup©️

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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Метки:
теннис теннис большой WTA ATP Рыбакина Елена Казахстан Путинцева Юлия Бублик Александр Скатов Тимофей Испания Ролан Гаррос Алькарас Карлос

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