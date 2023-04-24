Рыбакина узнала первую соперницу по "Мастерсу" в Мадриде

26 апреля в Мадриде (Испания) стартует турнир серии ATP 1000 и WTA 1000. Казахстанские теннисисты узнали своих первых соперников по "Мастерсу", передают Vesti.kz.

Так, лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина начнет путь со второго круга, в рамках которого сыграет с победительницей матча первого круга Анна Калинская (Россия) - Бренда Фрухвиртова (Чехия).

Юлия Путинцева первую игру проведет с американкой Клэр Лю.

В мужской сетке Александр Бублик в первом круге встретится с колумбийцем Даниэлем Галаном, а вот Тимофею Скатову в основную сетку турнира необходимо пробиваться через квалификацию - его первым соперником станет итальянец Марко Чеккинато.

Напомним, что Рыбакина проиграла на турнире WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия). Она во второй раз за два с половиной месяца уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.

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