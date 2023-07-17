Елена Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA по итогам Уимблдона-2023

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг по итогам Уимблдона-2023, где выступила первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, сообщают Vesti.kz.

Тройка лидеров осталась неизменной. Лидирует в рейтинге Ига Швентек из Польши, на втором месте идет белоруска Арина Соболенко, а Рыбакина замыкает тройку.

Напомним, Рыбакина приехала на Уимблдон-2023 в статусе действующей чемпионки. На турнире казахстанка дошла до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке Онс Жабер, которая, в свою очередь, сенсационно проиграла чешке Маркете Вондроушовой. Последняя благодаря триумфу совершила рывок на 32 позиции и заняла десятое место в обновленном рейтинге WTA.

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева опустилась на четыре строчки и стала 60-й.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ