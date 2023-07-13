Рыбакина назвала причину поражения в 1/4 финала Уимблдона

Третья ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в четвертьфинале Уимблдона-2023, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина, являвшаяся действующей чемпионкой турнира, уступила в трех партиях со счетом 7:6, 4:6, 1:6.

"Очень жаль. Тяжелый был матч, но я все равно думаю, что для меня это были хорошие две недели. На мой настрой не повлияло, что трибуны больше болели за Онс. Я особо не фокусировалась на трибунах. Конечно, знала с прошлого года, что Онс будут больше поддерживать. Это не изменило мое настроение или настрой на матч.

По сравнению с прошлым годом, она принимала лучшие решения. У меня и в этот раз тоже было много шансов, особенно во втором сете. Но моя подача не была великолепной. Не видела статистику, но обычно это мое оружие, и сегодня оно не очень хорошо работало. Но она сегодня точно играла хорошо, особенно в важные моменты, это и определило результат", - сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.