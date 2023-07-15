Историческая победа на Уимблдоне-2023 оставила Рыбакину в топ-3 мирового рейтинга

Шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса сенсационно проиграла в финале Уимблдона-2023 чешской теннисистке Маркете Воундрошовой, занимающей 42-е место, сообщает Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4. Туниска проигрывает в финале второй год подряд. При этом, Маркета стала первой несеяной победительницей турнира и после успеха поднимется на 10-место мирового рейтинга.

При этом казахстанка Елена Рыбакина останется в тройке лучших теннисисток мира, а Жабер на четвертом месте.

Напомним, на Уимблдоне-2023 Елена Рыбакина дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Онс Жабер - 7:6, 4:6, 1:6. В прошлом же году казахстанка завоевала в Лондоне титул.

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