Елена Рыбакина узнала соперницу по турниру в Дубае

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 16:44
©WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина узнала соперницу по первому кругу турнира в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте соревнований казахстанка, сеяная под девятым номером, сыграет с бывшей первой ракеткой мира Бьянкой Андрееску из Канады. В случае успеха первая ракетка Казахстана во втором круге встретится с победительницей пары София Кенин (США) - Мария Бузкова (Чехия).

Другая казахстанка Юлия Путинцева стартует матчем против Петры Мартич из Хорватии. В случае выхода во второй круг она сразится с победительницей пары Мартина Тревизан (Италия) - Петра Квитова (Чехия).

Турнир стартует 19 февраля и завершится 25-го. Призовой фонд составляет почти 2,8 миллиона долларов.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия

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