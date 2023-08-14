Елена Рыбакина сделала заявление после неожиданного поражения на престижном турнире

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о турнире WTA 1000 в Монреале, на котором она неожиданно не дошла до финала, сообщают Vesti.kz.

В матче 1/2-й сильнейшая теннисистка Казахстана встречалась с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая занимает в мировом рейтинге 18 место. Рыбакина уверенно выиграла первый сет со счетом 6:1, но проиграла две последующие партии - 1:6, 2:6. После этого казахстанка раскритиковала WTA за "непрофессионализм".

"Это была интересная неделя, если не сказать больше. Но уезжая из Монреаля, я постараюсь увезти с собой только доброту людей и такую потрясающую поддержку болельщиков! Мы с нетерпением ждем и сосредоточимся на подготовке к следующий. Еще раз спасибо, что поддерживаете нас днем и ночью", - написала Рыбакина в Instagram.