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Елена Рыбакина прибыла в Мельбурн для участия в Australian Open

Елена Рыбакина прибыла в Мельбурн для участия в Australian Open
©Ktf.kz

Лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина прибыла в Мельбурн, где пройдет Australian Open - 2024, сообщают Vesti.kz.

Теннисистка разместила свое фото с багажом, сделанное в Мельбурне. 

В матче первого круга женского одиночного разряда Рыбакина сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Победительница сыграет с сильнейшей в паре Кристина Буча (Испания) - Анна Блинкова (Россия).

Стала известна первая соперница Рыбакиной на Australian Open-2024

Напомним, Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. В прошлом году здесь Рыбакина дошла до финала.

Добавим, что Рыбакина в начале 2024 года выиграла турнир в австралийском Брисбене. Однако на турнире в в другом австралийском городе Аделаиде она сенсационно уступила в четвертьфинале.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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