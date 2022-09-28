Елена Рыбакина попала в топ-5 мирового рейтинга

Казахстанка Елена Рыбакина попала в число лучших теннисисток планеты по числу подач на вылет в этом году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным ресурса Relevant Tennis | Stats & Info, Рыбакина, совершившая 305 эйсов, располагается на втором месте в рейтинге по данному показателю. В среднем за матч на счету Рыбакиной 5,98 подач на вылет.

Топ-5 по эйсам выглядит следующим образом:

Каролин Гарсия (Франция) - 345 (6,27 эйсов за матч)

Елена Рыбакина (Казахстан) - 305 (5,98)

Каролина Плишкова (Чехия) - 249 (6,92)

Чжэн Сайсай (Китай) - 230 (6,21)

Людмила Самсонова (Россия) - 230 (5,60).