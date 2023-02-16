Елена Рыбакина помогла спасенным из отлова животным в Астане

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, помимо тенниса, занимается благотворительностью, сообщают Vesti.kz.

Она перечислила средства волонтерскому движению "СтопОтлов" в Астане, которое спасает в столице животных из отлова.

Сейчас на базе организации находятся 3500 собак и 150 кошек. "СтопОтлов" постоянно нуждается в финансовой помощи, чтобы прокормить спасенных животных.

Чемпионка "Уимблдона-2022" не осталась равнодушной. Какую именно сумму пожертвовала Рыбакина, не уточняется. Но волонтеры первым делом закупили десять тонн макарон.

Отметим, что ранее "СтопОтлову" в Астане также помогала сборная Казахстана по конькобежному спорту.

Рыбакина же однажды во время визита в Астану призналась, что очень любит животных. Она привлекает внимание к проблемам домашних животных, посещая приюты и проводя с ними фотосессии.

"Дорогие друзья! Нас переполняют чувства радости и безмерной благодарности, и мы не можем не поделиться с вами такой замечательной новостью, которая пришла к нам неожиданно.

Самая известная и титулованная теннисистка нашей страны, а также просто хрупкая, но талантливая и сильная духом девушка с большим и добрым сердцем Елена Рыбакина обратила на наших подопечных внимание и оказала неимоверную помощь, особенно в такое тяжелое время для всех нас (вчера мы первым делом закупили 10 тонн макарон)!

Не передать словами нашу радость по этому поводу! Леночка, мы все хотим выразить огромную благодарность вам и вашим родителям за такую талантливую, трудолюбивую , отзывчивую и прекрасно воспитанную дочь. Пусть всегда и везде будут для вас открыты дороги, пусть ваша борьба будет всегда жаркой, а победа яркой!

Желаем вам идти только вперед с большими победами! Мы гордимся, что в нашей стране есть такие таланты! С уверенностью можем сказать, что наши подопечные (а они молятся за нас Всевышнему!) в душе будут вести вас только вперед за победами! Благодарим вас от всей души большой и дружной нашей семьей, а также мы ждем с нетерпением вашего возвращения в Казахстан и хотим пригласить Вас на нашу базу!" - написали волонтеры.